TRêS LAGOAS Saiba como será o funcionamento do comércio na próxima semana Prefeitura vai autorizar funcionamento de todos os estabelecimentos, mas com medidas de segurança

22 ABR 2020 - 13h:36 Por Ana Cristina Santos

Em reunião realizada na manhã desta terça-feira (22), os representantes do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus de Três Lagoas decidiram que vão flexibilizar um pouco mais o decreto que restringiu o funcionamento do comércio desde 23 de março. O comitê é formado por representantes de diversos segmentos da sociedade e da prefeitura.

A partir da próxima segunda-feira (27), os estabelecimentos que estão fechados voltam a funcionar. E alguns que já estão abertos passam a ter novo tipo de funcionamento. Todos, no entanto, terão autorização para funcionar, mas com planos de ações, contendo medidas de segurança.

SHOPPING CENTER – será aberto com medidas de segurança

CAMELÓDROMO – volta a funcionar com medidas de segurança

ACADEMIAS – serão abertas com critérios de 25 metros quadrados por aluno circulando no local, além de ter funcionários limpando os aparelhos, entre outros critérios. Atividades de contato, de grupos, como ginasticas, por exemplo, permanecem suspensas. Será autorizado apenas o uso dos equipamentos individuais.

RESTAURANTES, LANCHONETES E BARES – Serão abertos para ter consumo interno, mas com espaçamento de mesas. E só poderão funcionar até às 21 horas, porque o Toque de recolher será mantido.

IGREJAS- Poderão realizar cultos e missas, mas também com espaçamento, uso de máscaras pelos frequentadores, álcool em gel, e limitando o número de pessoas ( os detalhes serão definidos em reunião na tarde desta quarta-feira)

MÁSCARAS- Um decreto será publicado também determinando o uso de máscaras em todos os estabelecimentos comerciais e bancários. Nas ruas não terá a obrigatoriedade, mas segundo o médico Cassiano Maia, membro do comitê, se a pessoa terá que ir ao estabelecimento de máscara, que também utilize nas ruas.

FILAS- Nas filas dos bancos haverá uma maior fiscalização e todas as pessoas terão que estar de máscaras, mesmo do lado de fora.

TRANSPORTE- Interestadual e local, o coletivo, permanecem suspensos, sem previsão de retorno

AULAS – Previsão de retornar dia 4 de maio, mas com possibilidade as férias de julho serem antecipadas, assim como as da rede estadual.

Cassiano Maia destacou que, mesmo com os casos de Coronavírus registrados em Três Lagoas, o sistema de saúde para esta situação está subutilizado e, espera que assim permaneça. “Precisamos permitir que as pessoas tenham uma vida normal para não termos um pico intenso, precisamos espaçar mais, porque senão só estaremos mudando o pico de data. Temos que permitir que esse processo de contaminação ocorra de forma mais estável”, destacou Cassiano Maia.