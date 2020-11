ELEIÇÕES 2020 Saiba o que é permitido no dia da votação Máscara e distanciamento será obrigatório

15 NOV 2020

Você sabe quais são as restrições para as propagandas eleitorais no dia da votação?

No dia da eleição, é proibido aglomeração de pessoas com vestuário padronizado ou instrumentos de propaganda eleitoral de modo a caracterizar manifestação coletiva, inclusive é proibido a distribuição de santinhos, como explica o juiz.

O uso de máscara será obrigatório no dia da votação. O eleitor que estiver sem o acessório e não obedecer ao presidente de mesa ou o juiz eleitoral, poderá ser preso em flagrante pelo crime de desobediência eleitoral.

O juiz eleitoral Rodrigo Pedrini explica com mais detalhes sobre as restrições.

