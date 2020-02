BEBEDEIRA Saiba o que fazer para curar a ressaca pós-carnaval Nutricionista dá dicas de como voltar a rotina e manda embora todo o inchaço

25 FEV 2020 - 08h:40 Por Gisele Mendes

Que as pessoas ingerem mais bebida alcoólica durante o Carnaval todo mundo já sabe. Mas o que muitos não se atentam é que toda essa bebedeira causa retenção de líquido e pode refletir, inclusive, na balança. Mas, conforme a nutricionista Melissa Siketo, é possível tomar as rédeas em poucos dias.

A principal dica é: coma frutas ricas em água, beba água e opte por alimentos mais leves, como sopa de legumes, por exemplo. “É importante também retomar a rotina do sono, já que no período do Carnaval muita gente dorme pouco e, também, das atividades físicas”, explicou.

Conforme a nutricionista, é preciso seguir essas dicas, pois o álcool desidrata. Chás e sucos naturais também colaboram com a cura da ressaca. “O suco de laranja, em especial, é ótimo para curar a ressaca, por conta da frutose”, explicou.

Melancia, melão, maçã, abacaxi. Essas frutas fazem parte do grupo que contém bastante água e devem ser consumidas pelos foliões. “Seguindo essas dicas o corpo volta ao normal em poucos dias e todo aquele inchaço vai embora”, completou.