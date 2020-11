ELEIÇÕES 2020 Saiba quem são os 17 vereadores eleitos em Três Lagoas Vereadores eleitos vão compor a Câmara Municipal de 2021-2024

15 NOV 2020 - 21h:35 Por Tatiane Simon

A votação das eleições em Três Lagoas, neste domingo (15), definiu os 17 vereadores que vão compor a Câmara Municipal de 2021-2024. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Mato Grosso do Sul, apenas cinco mulheres foram eleitas, em Três Lagoas. O vereador mais bem votado foi o médico e ex-secretário-geral da Prefeitura de Três Lagoas, Cassiano Maia, do PSDB, com 2.167 votos.

Veja a lista completa dos 17 vereadores eleitos em Três Lagoas:

Cassiano Maia (PSDB) com 2.167 votos

Paulo Veron (Solidariedade) 1.305

Sargento Rodrigues (DEM) 1.149

Evalda Reis (MDB) 1.048

Silverado (PSDB) 1.048

Tonhão (MDB) 1.036

Davis Martinelli (DEM) 860

André Bittencourt (PSDB) 840

Marcus Bazé (DEM) 822

Sirlene (PSDB) 794

Jorginho do Gás (PSDB) 748

Marisa Rocha (MDB) 709

Issam Fares Jr (Pode) 651

Professor Negu Breno (PDT) 606

Charlene Bortoleto (PDT) 602

Sayuri Baez (Republicanos) 596

Britão do Povão (Solidariedade) 472