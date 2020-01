SUFICIENTE? Salário mínimo aumenta R$ 41 e decepciona três-lagoenses O novo salário mínimo aprovado pelo presidente da república já está em vigor

8 JAN 2020 - 12h:00 Por Tatiane Simon

O novo valor do salário mínimo é de R$1.039. O reajuste mexe com a vida de muita gente e com a economia do país. Muitos trabalhadores cobiçavam um salário mínimo maior que acompanhasse o aumento de tantas outras coisas, como o preço da carne bovina, da energia elétrica, do gás e do combustível.

Nas ruas de Três Lagoas, o sentimento dos trabalhadores é da insatistação. "Fica difícil conseguir estar em dia com todas as contas com um salário que não acompanha", comenta a aposentada Maria de Lourdes Soares. Para o operador de máquina, Celso Felipe, o novo salário não teve um reajuste compatível com o de outros itens. "A carne mesmo. O tanto que inflacionou no final do ano para cá. O salário não foi igual", opina.

O novo salário mínimo aprovado pelo presidente da república, Jair Bolsonaro, já está em vigor e representa é um marco na história da economia do país. É a primeira vez que o salário mínimo ultrapassa a faixa de R$ 1 mil desde o início do Plano Real, há 26 anos.

O valor de R$ 41 a mais no bolso decepciona muitos trabalhadores três-lagoenses. A maioria acredita que o dinheiro não acompanha os gastos mais básicos de uma família.

Mas afinal, o que dá para se fazer com R$ 41 a mais no orçamento? Para o engenheiro químico, Luiz Henrique de Oliveira, a pergunta é até difícil de ser respondida. "Nossa... Nem sei ao certo. Sequer dá para encher o tanque do meu carro para trabalhar durante o mês. Chega a ser engraçado dizer isso", avalia.