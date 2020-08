ACIDENTE Samu resgata trabalhadores após acidente de trânsito O veículo com as vítimas colidiu em um poste após uma falha mecânica

25 AGO 2020 - 11h:00 Por Alfredo Neto

Dois trabalhadores ficaram feridos após o carro em que eles estavam bater em um poste na manhã desta terça-feira (25) na avenida Ranulpho Marques Leal, bairro Jardim Alvorada, zona Leste de Três lagoas.

As vítimas estavam em uma caminhonete com mais um amigo de trabalho, os três seguiam pela Ranulpho Marque Leal, sentindo Sul, próximo do cruzamento com a rua Bruno Garcia, a caminhonete teve uma falha mecânica travando as quatro rodas e fazendo o motorista perder o controle da direção.

O veículo ficou desgovernado, girou na pista e bateu com a traseira em um poste, duas das três pessoas que estavam no veículo tiverem ferimentos leves, à vítima de 18 anos sofreu um corte na cabeça e foi levado pelo Samu(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A vítima de 36 anos sofreu escoriações na região lombar e reclamava de dores nas costas e também foi resgatado e levado para à UPA.

O Corpo de Bombeiros deu apoio ao Samu na remoção das vítimas até à UPA.