HERÓIS SAMU salva bebê de um mês após engasgamento Central de regulação, socorristas e mãe uniram forças no salvamento

9 MAI 2020 - 18h:11 Por Alfredo Neto

Um bebê de um mês de vida se engasgou no início da noite deste sábado(9) e foi salvo após um trabalho em equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Três Lagoas.

O pai da criança contou que a criança se afogou com o leite, após ser amamentado. Desesperada com a criança que não respirava, a mãe ligou para o Samu.

O tempo é primordial para o salvamento nesta hora, enquanto a viatura seguia para a residência, o médico regulador passava orientações para a mãe deixar a criança deitada de bruços, e dar tapas nas costas até a chegada da viatura.

No momento, que os socorristas do Samu chegou no local a criança estava sem respirar e após intervenção das equipes a criança "gorfou", o leite e voltou a respirar.

Após estabilizar a criança, os socorristas seguiram para o Hospital Auxiliadora, o bebê deu entrada com o quadro clínico bom. Ainda nervosos com a situação, pais e socorristas do SAMU foram parabenizados pela equipe do Hospital.