AFOGAMENTO Samu salva vida de homem após afogamento Vítima teria batido a cabeça ao escorregar quando entrava na piscina

4 OUT 2020 - 13h:44 Por Alfredo Neto

Um homem de aproximadamente 30 anos foi resgatado em estado grave após um afogamento em piscina no início da tarde deste domingo (4) na rua José Amílcar Congro Bastos, no bairro Jardim Alvorada, zona Leste de Três Lagoas.

Próximo as 12h deste domingo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado para resgatar uma vítima de afogamento em piscina. Segundo informações o homem confraternizava com familiares quando resolveu entrar na piscina e acabou escorregando e em seguida batendo com a cabeça na borda da piscina.

Após ficar inconsciente acabou ingerindo água vindo se afogando. Após manobras para ressuscitar a vítima, os socorristas do SAMU conseguiram reverter a parada respiratória e trazer o homem novamente a vida. A vítima precisou ser entubada e levada em estado grave para o hospital Auxiliadora.