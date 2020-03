CORONAVÍRUS Samu segue protocolo e atende pacientes suspeitos ‘Equipe está preparada e tem máscaras, luvas e jalecos’, diz coordenador

15 MAR 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

O avanço do novo coronavírus em todo o mundo já é considerado uma pandemia, ou seja, trata-se de uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada no mundo. No Brasil, já são mais de 150 pacientes confirmados com o Covid-19. Mato Grosso do Sul investiga 10 casos e dois deles são de moradores de Três Lagoas. As autoridades locais tranquilizam a população, apesar da alta incidência da doença no país. Equipes de saúde estão recebendo, desde a semana passada, treinamentos específicos por meio da Vigilância Epidemiológica. Além disso, o Corpo de Bombeiros recebeu do Governo do Estado kits para atender pacientes com suspeita. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) segue o protocolo e está preparado para lidar com casos suspeitos.

De acordo com o coordenador-geral do Samu, o enfermeiro Tiago Gioli, a conduta das equipes do órgão segue o mesmo protocolo exigido para outras doenças, como o vírus da Influenza. “Estamos devidamente equipados com luvas e jalecos cirúrgicos descartáveis, óculos de proteção, máscaras cirúrgicas e a N95, ambas descartáveis. Todo esses materiais são necessários no atendimento. Uma máscara fica com o profissional da saúde e a outra para o paciente, por isso são modelos distintos. Esse protocolo vale para atendimentos aos pacientes com o vírus da Influenza, coronavírus e outras doenças que através de fluidos podem ser disseminados através do ar, como hepatite, meningite e sarampo”, explica Gioli.

O coordenador também reforça os cuidados com a desinfecção da ambulância após o atendimento. “Neste momento ficamos ainda mais vigilantes. Um paciente não pode entrar na ambulância após outro ter saído sem realizarmos a desinfecção”, pontua. Gioli reforça que a prevenção é “lavar bem as mãos com água e sabão frequentemente”, conclui.