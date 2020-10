DESPERDICÍO Sanesul desperdiça milhares de metros cúbicos de água potável o Brasil é o país que mais desperdiça água potável no mundo

21 OUT 2020 - 07h:15 Por Israel Espíndola

Um reservatório de água da Sanesul, mostrou que não está nem um pouco preocupada com as questões ambientais ao qual envolve a escassez hídricas. E na tarde de segunda-feira (20), jogou fora vários metros cúbicos de água doce no ralo. O reservatório da Sanesul está localizado na rua Elmano Soares com Bernardino Rodrigues Montalvão, no Bairro Vila Nova, em Três Lagoas.

Nossa equipe de reportagem foi até ao local depois de receber várias ligações de moradores do entorno assistindo aquela cena indignados com o desperdício, e podemos constatar a quantidade de água jogada fora, ou melhor indo pro ralo. Vale ressaltar que à água comercializada em Três Lagoas pela Sanesul é a mais cara do Estado.

No local apenas um funcionário que informou que estavam limpando a tubulação e não soube dizer se a água era imprópria para o consumo humano.

Recentemente pesquisadores divulgaram que o Brasil é o país que mais desperdiça água potável no mundo. E com esse péssimo exemplo podemos dizer que a Sanesul tem contribuindo para isso.

Entramos em contato com assessoria de imprensa da estatal e após 24h do primeiro contato a empresa nos respondeu por meio de nota. Segue abaixo a nota enviada:

Sanesul

A Sanesul está realizando ações de teste de estanqueidade e descarga para limpeza da adutora de 500 mm que interliga o Sistema de Água Santa Luzia com o Sistema de Água Vila Nova.

Esta importante obra de interligação dos dois sistemas é recente e está passando por este processo final para garantir um bom funcionamento, sem desperdício e com a qualidade estabelecida na legislação vigente. Esse procedimento é realizado antes de liberar a infraestrutura para operação.

O processo de limpeza e testes precisa ser feito antes de dar início na operação de distribuição de água, de forma a garantir que eventuais quantidades de terra, ou outros materiais usados na construção da rede impactem a qualidade da água distribuída.

Além disso, os testes de pressão permitem garantir que aquela rede é estanque e não terá vazamentos que causem desperdício de água e problemas operacionais.

Como a água utilizada é a mesma nos dois casos, ou seja, teste de pressão e lavagem, ela não é própria para consumo e precisa ser descartada.

Esse processo faz parte das normas e cuidados que garantem que a rede irá operar corretamente e a qualidade da água a ser distribuída em breve por meio deste sistema de interligação esteja dentro dos padrões exigidos por lei.