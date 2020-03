INVESTIMENTO Sanesul inicia obra de R$ 14 milhões em Três Lagoas Empresa investe na construção de estação de tratamento de esgoto

4 MAR 2020 - 15h:30 Por Ana Cristina Santos

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) iniciou a construção de nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), em Três Lagoas. A obra, em construção em Jupiá, foi orçada em R$ 14,5 milhões, recursos do governo federal.

A estação, denominada Souza Dias, terá a capacidade de tratar 100 litros por segundo. Além dessa obra, também será feita a execução de 1.140 metros de emissário.

De acordo com o gerente regional da Sanesul em Três Lagoas, Adilson Bahiaa obra encontra-se em fase de terraplanagem. “É uma obra fundamental para ampliar o sistema de esgotamento sanitário”, disse Bahia.

De acordo com o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, com essas obras, Três Lagoas caminha para a universalização do esgotamento sanitário. “Hoje a cobertura é de aproximadamente 88% na cidade. É um ganho enorme para a sociedade, pois investir em saneamento é investir na saúde pública e na preservação ambiental”, ressaltou.

Três Lagoas possui outras duas estações, com capacidade de tratar 140 litros de esgoto por segundo.