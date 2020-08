OPORTUNIDADE Sanesul realiza leilão de imóveis em setembro Intenção visa diminuição de custos com a manutenção e pagamento de impostos

19 AGO 2020 - 15h:04 Por Da redação

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul),visando melhorias em sua gestão de patrimônio promove leilão Eletrônico para alienação de Imóveis de sua propriedade em 17 localidades no Estado.

A promoção deste leilão Eletrônico para venda de Imóveis que não devem ser utilizados pela Companhia estão distribuídos nos Municípios de: Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bodoquena, Caarapó, Camapuã, Corumbá, Coxim, Dourados, Inocência, Ladário, Maracaju, Miranda, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e no Distrito de Nova América.

Esta prática, visa diminuição de áreas que não devem ser utilizadas pela Companhia em projetos futuros, bem como para arrecadar fundos para investimentos em ações de melhoria nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em todos os municípios operados pela Companhia.

A intenção também visa diminuição de custos com a manutenção e pagamento de impostos destas áreas.

''A Direção da Empresa tem como meta melhorar a condição dos sistemas e a vida dos nossos clientes, mantendo o equilíbrio econômico, financeiro e operacional e diminuindo os gastos desnecessários'', comenta o presidente Walter Carneiro.

O Leilão está agendado para o dia 8 de setembro de 2020, a partir das 9h, no endereço eletrônico https://www.canaldeleiloes.net/leilao/empresa-de-saneamento-de-mato-grosso-do-sul-s-a-de-ms/1114

Os interessados poderão obter informações e o edital completo junto a equipe do Leiloeiro Oficial Pierre Adri, na Rua Antônio Maria Coelho, nº 1.149, Centro – Campo Grande/MS – Telefone: (67) 3044-2750 / 0800 605 2750 – e-mail: contato@canaldeleiloes.com. No site www.canaldeleiloes.com poderão ser ofertados lances, após aprovação do cadastro e habitação para o leilão conforme instruções no site.