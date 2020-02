TRêS LAGOAS Sanesul vai executar 1,7 mil ligações de rede de esgoto Bairros serão priorizados, antes da pavimentação de ruas

6 FEV 2020 - 18h:34 Por Ana Cristina Santos

A Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesu) vai executar 1,7 mil ligações de rede de esgoto em Três Lagoas.

As obras serão executadas nos bairros Jardim dos Ipês e Carandá, regiões com grande número de moradores. O assunto foi discutido em reunião entre o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro e o diretor-presidente da Sanesul Walter Carneiro.

Segundo Guerreiro, este é um alinhamento que precisa acontecer entre a empresa e a prefeitura, para que a cidade cresça ordenadamente. “Em projetos que envolvam a execução de obras e serviços de pavimentação, inclusive de recapeamento, é importante ter as redes de abastecimento de água e coleta de esgoto prontas. Precisamos planejar para otimizar o trabalho. Além disso, a chegada do sistema de saneamento valoriza os imóveis que não mais convivem com esgoto correndo a céu aberto”, comentou o prefeito.

De acordo com a Sanesul, Três Lagoas dispõe de 88% de cobertura de rede de esgoto, e em breve, pode atingir 100%.