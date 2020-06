BENEFÍCIO Saque do auxílio emergencial é liberado nesta sexta e Caixa abre no sábado; confira Agência da Caixa, que fica no Centro de Três Lagoas, vai atender entre 8h e 12h, no sábado

12 JUN 2020 - 07h:52 Por Kelly Martins

Agência da Caixa, que fica no Centro de Três Lagoas, vai atender entre 8h e 12, no sábado - Arquivo/JPNEWS As agências da Caixa Econômica Federal reabrem na sexta-feira (12), normalmente, inclusive, para o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. O valor de R$ 600 será creditado para beneficiários nascidos no mês de novembro. Já no sábado (13), será o pagamento da segunda parcela do benefício para quem nasceu em dezembro. A agência da Caixa, em Três Lagoas, no Centro, terá atendimento especial, no sábado, entre 8h e 12h, para saque em espécie dos beneficiários do auxílio emergencial. Tem direito ao auxílio pessoas que estejam desempregadas ou exerçam atividades que foram afetadas pela pandemia da covid-19 na condição de trabalhador informal, microempreendedor individual (MEI), contribuinte individual da Previdência Social e que pertença à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo (R$ 522,50), ou cuja renda familiar total seja de até três salários mínimos (R$ 3.135,00).

