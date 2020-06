BENEFÍCIO Saque do auxílio emergencial para nascidos em setembro está liberado Calendário encerra no dia 13 de junho e é necessário gerar código no app Caixa Tem

9 JUN 2020 - 10h:30 Por Tatiane Simon

Calendário encerra no dia 13 de junho e é necessário gerar código no app Caixa Tem - Divulgação A Caixa Econômica Federal liberou nesta terça-feira (9) o saque para aniversariantes de setembro. Nascidos em agosto podem sacar desde ontem. Na quarta-feira (10), o benefício será liberado para os aniversariantes de outubro. Na quinta-feira, dia 11 será feriado de Corpus Christi, e não haverá liberação de saque para nenhum beneficiário. O calendário volta na sexta-feira (12) para quem nasceu no mês de novembro e encerra no dia 13 de junho, quando será liberado o saque para aniversariantes de dezembro. Para retirar o dinheiro, o beneficiário deve gerar um código no aplicativo Caixa Tem, disponível de graça para qualquer tipo de celular. Depois é só ir até uma agência da Caixa, lotérica ou correspondente caixa aqui com um documento pessoal e retirar o dinheiro. No aplicativo também é possível transferir o auxílio para outras contas e pagar boletos pela internet. O auxílio emergencial é voltado para pessoas de baixa renda que foram afetadas financeiramente pela pandemia da Covid-19.

