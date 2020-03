GRANA NA MÃO Saque imediato do FGTS acaba nesta terça Trabalhadores podem utilizar terminais eletrônicos das duas agências da Caixa para sacar

31 MAR 2020 - 12h:53 Por Tatiane Simon

Termina nesta terça-feira (31) o prazo para trabalhadores realizarem o saque imediato do FGTS. O recurso, liberado pelo governo federal no ano passado, é para quem tem saldo no fundo de garantia ativo ou inativo. Em Três Lagoas, os trabalhadores podem utilizar terminais eletrônicos das duas agências da Caixa Econômica Federal para o saque.

Em alguns casos é possível sacar até R$ 998 de cada conta. Porém, de acordo com a Caixa, aproximadamente 36 milhões de trabalhadores com direito ao saque não retiraram o dinheiro. São quase R$ 15 bilhões parados nas contas do FGTS.

Ainda segundo a Caixa, o prazo para a retirada não será prorrogado. Para saber se tem dinheiro na conta, o trabalhador pode consultar o saldo por meio do telefone da caixa, o 0800 724 2019. Outra opção é o aplicativo do FGTS para celular ou até mesmo o site da Caixa, o www.caixa.gov.br.

Para sacar no caixa eletrônico é preciso ter o cartão cidadão e a senha. Valores de até R$ 100 podem ser retirados em uma casa lotérica apenas com um documento de identidade. O dinheiro também pode ser transferido para conta corrente de qualquer banco sem custo adicional.