PREVENÇÃO Saúde alerta sobre perigos de nova onda de Covid-19 em Três Lagoas Com a flexibilização de diversas medidas, população deixou adotar medidas de biossegurança

1 DEZ 2020 - 08h:15 Por Redação

Nas últimas semanas vem se propagando em Três Lagoas a falsa e perigosa sensação de que a pandemia da Covid-19 está chegando ao fim e que não existe mais a gravidade do perigo de contágio da doença. Com isso, a tendência das pessoas é relaxar nas medidas de biossegurança e higiene, como evitar aglomerações, lavar constantemente as mãos, usar máscaras e álcool gel e manter o distanciamento social de uma pessoa a outra, de, ao menos, um metro e meio.

Esse comportamento social de afrouxar as medidas de biossegurança e que vem gerando perigosas aglomerações, já em evidência em Três Lagoas, principalmente nos finais de semana e feriados e notadamente entre as camadas mais jovens, vem chamando à atenção das equipes da Vigilância em Saúde e Saneamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19.

Por isso, o médico de Família e Comunidade e da equipe de Vigilância Epidemiológica da SMS, Vinícius de Jesus Rodrigues Neves, faz alerta de que "a pandemia não só continua existindo, como tem perspectivas de piora importante nas próximas semanas, coisa que já está acontecendo nos municípios próximos, com UTIs (Unidade de Terapia Intensiva) lotadas e aumento grande do número de casos de coronaírus".

Ele destaca que festas e confraternizações não devem ocorrer e, caso ocorram, é importante que sejam com o menor número de pessoas, que os participantes estejam usando máscaras e evitem contatos físicos. Recomenda-se não haver comes e bebes para não incentivar aproximações nem a retirada das máscaras.

Segundo observou o médico, essa perspectiva de piora do quadro da Covid-19 se agrava pela proximidade dos feriados do mês de dezembro, festas natalinas, confraternizações de grupos de trabalho e familiares e comemorações da passagem de ano.

Realidade

Conforme consta nos boletins epidemiológicos Covid-19, divulgados diariamente pelo setor de Vigilância Epidemiológica de Três Lagoas, a pandemia em Três Lagoas está numa fase de controle, especialmente por conta do uso frequente das máscaras, o que deve ser cada vez mais reforçado. Os pacientes têm se recuperado – cerca de 85% apresentam apenas sintomas leves e em cerca de 10 dias ou menos estão recuperados.

Por exemplo, na quarta-feira passada, dia 25, foram confirmados 42 novos casos positivos e 26 pessoas haviam finalizado o período de quarentena, haviam se recuperado e não apresentavam mais sintomas da Covid-19. Sete pacientes estavam internados no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, sendo um em UTI pública, três em enfermaria pública, um em UTI particular e um em enfermaria particular. Nesse total de pessoas internadas, havia também um paciente em UTI pública, com suspeita da Covid-19.

Três Lagoas atingiu 21.386 notificações, destes, 3.351 foram confirmados positivos e 18.035 deram negativo. Entre os positivos, 2.913 já se recuperaram da doença e 46 foram a óbito. O número de casos ativos subiu para 392.