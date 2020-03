CENTRO Saúde aproveita comércio fechado para fazer ação de combate à dengue Ação de bloqueio com bomba costal iniciou nesta sexta-feira (27)

27 MAR 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

Equipes do Setor de Endemias iniciou nesta sexta-feira (27) uma ação de enfrentamento à Dengue, Zika Vírus, Chikungunya e Leishmaniose no quadrilátero central de Três Lagoas, devido ao aumento nos números de casos e o fechamento do comércio.

A ação de bloqueio com bomba costal motorizada irá acontecer nos quarteirões que compreendem a região central da Cidade, Avenida Eloy Chaves, Rua Doutor Oscar Guimarães, Avenida Capitão Olinto Mancini e Avenida Rosário Congro Bastos.

"Essa ação é necessária porque no momento os comércios estão fechados e não podemos nos esquecer das doenças transmitidas pelo vetor Aedes Aegypti, no momento a ação mais eficaz é a da bomba costal, que age eliminando o foco do mosquito", afirmou a secretária de Saúde, Angelina Zuque.