COVID-19 Saúde coleta testes de 16 pessoas que tiveram contato com moradores infectados pelo coronavírus Boletim epidemiológico de Três Lagoas aponta 32 casos notificados como suspeitos

7 ABR 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

Subiu para 32 o número de casos notificados como suspeitos para covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, em Três Lagoas. Anteriormente, eram 16 casos notificados, mas após a confirmação dos três casos neste domingo (5), entrou para as contas da Secretaria Municipal de Saúde outras 16 pessoas que tiveram contato diretamente com os pacientes infectados. São familiares, amigos e profissionais da saúde e todos eles tiveram amostras de testes coletadas e enviadas para a realização de exames no Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen-MS).

Até o momento, são 32 casos notificados, sendo que desses, 16 estão em análise. Três foram confirmados e 13 descartados.

SALTO NOS NÚMEROS

O salto de zero casos em análise, em face ao boletim anterior para esse publicado nesta segunda-feira (06), também se deve ao fato de que entraram na contagem (e continuarão entrando a partir desta segunda-feira - 06 de abril), os profissionais de saúde com sintoma, mesmo que leve.

Além disso, é necessário se considerar que, além da testagem para Covid-19, as amostras são submetidas a outros vários quadros virais, como Síndrome Respiratória, Síndrome Gripal, H1N2, H2N3 e outros.

CASOS CONFIRMADOS

Dos três casos confirmados, o que também colaborou para o aumento de casos notificados, haja vista que pessoas que tiveram contato, passam a ser suspeitos para a doença, um se trata de paciente do sexo masculino de 53 anos de idade que já recebeu alta hospitalar, finalizou o período de quarentena e se encontra assintomático.

Os outros dois casos, se trata de duas mulheres, uma de 48 anos de idade e outra de 80, ambas continuam internadas.