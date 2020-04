COVID-19 Saúde confirma mais 2 casos e Três Lagoas soma 41 infectados pelo novo coronavírus Novas vítimas são mulheres e tiveram contato com pessoas contaminadas

27 ABR 2020 - 07h:32 Por Tatiane Simon

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas divulgou a confirmação de mais dois novos casos de Covid-19. Agora, o município salta de 39 para 41 casos positivos da doença.

As duas novas vítimas são mulheres, uma de 32 e outra de 35 anos, e ambas estão em isolamento domiciliar. A pasta informa que as duas mulheres tiveram histórico de contato com casos confirmados anteriormente.