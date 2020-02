COMBATE Saúde faz pente-fino no pátio do Detran e elimina focos de Aedes Ação foi realizada nesta quarta-feira e eliminou focos criadouros do mosquito da dengue

12 FEV 2020 - 14h:00 Por Tatiane Simon

Um verdadeiro pente-fino foi feito no pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) de Três Lagoas nesta quarta-feira (12). Equipes do setor de Endemias e Controle de Vetores da Diretoria de Vigilância em Saúde e Saneamento realizaram vistoria no pátio do Detran. O objetivo era eliminar focos criadouros do Aedes aegypti.

No local, as equipes encontraram focos do mosquito nos veículos apreendidos, que ficam estacionados no local. Ao menos quatro focos criadouros com larvas do Aedes aegypti. Um deles foi encontrado em uma das motocicletas que aqui ficam no pátio.

Segundo o Setor de Endemias, a vistoria, com o objetivo de localizar e eliminar focos criadouros do Aedes aegypti contou também com o acompanhamento de um servidor do Detran, que procurou, na medida do possível, esvaziar de imediato os formados depósitos de água, propícios à criação de mosquitos.

O coordenador do Setor de Endemias, Alcides Ferreira, informou que a direção do Detran será informada sobre o resultado desta ação, "para que tome as devidas providências".