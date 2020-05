CORONAVÍRUS Saúde investiga 46 casos suspeitos de Covid-19 em Três Lagoas Ao todo, município contabiliza 108 casos confirmados e 652 notificados

19 MAI 2020 - 16h:50 Por Tatiane Simon

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas monitora 46 moradores que apresentaram sintomas da Covid-19. Todos eles fizeram a coleta do exame no sistema Drive Thru, no Corpo de Bombeiros.

Mato Grosso do Sul monitora 77 casos suspeitos da doença.

Até o momento, o município soma 108 casos confirmados. Ao todo, Três Lagoas tem 652 casos notificados e 498 testaram negativo para Covid-19. Município também contabiliza quatro mortes pela doença.