TRêS LAGOAS Saúde tem horário especial de atendimento neste final de ano Os serviços de atendimento de urgência e emergência não serão interrompidos

23 DEZ 2019 - 14h:49 Por Da redação

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, por meio do Departamento de Saúde Coletiva, informa à população que as Unidades de Atenção Primária de Saúde, assim como as Clínicas Especializadas terão horário diferenciado de atendimento por ocasião das festividades de Natal e Ano Novo.

No dia 24, terça-feira, véspera de Natal, o atendimento à população será até às 12h. Na quarta-feira, 25 de dezembro, dia de Natal, as unidades de Saúde estarão fechadas e o atendimento retornará na quinta-feira (26), às 12h.

Na semana seguinte, quando se comemora a passagem de ano, as unidades de Saúde atenderão até às 12h, na terça-feira, dia 31, último dia de 2019, véspera de Ano Novo.

No dia 1º de janeiro, dia de Ano Novo, quarta-feira, como no Dia de Natal, as Unidades de Saúde estarão fechadas, abrindo às 12h do dia 02 de janeiro, na quinta-feira, a partir das 12h.

Os serviços de atendimento de urgência e emergência não serão interrompidos, ou seja, as equipes da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 e Pronto Socorro do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora estarão atendendo normalmente.