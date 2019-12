LEISHMANIOSE Saúde terá verba de R$ 450 mil Municípios foram classificados entre cidades com estimativa populacional com risco de ampliação das doenças

29 DEZ 2019 - 07h:30 Por Valdecir Cremon

O Ministério da Saúde vai repassar, ainda neste ano, R$ 1,3 milhão a três cidades de Mato Grosso do Sul para combate à malária, Leishmaniose visceral e doença de Chagas. Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas receberão R$ 450 mil cada.

Conforme a pasta, os municípios foram classificados entre cidades com estimativa populacional maior ou igual a 100 mil habitantes e com risco de ampliação das doenças. A verba será transferida do FNS (Fundo Nacional de Saúde) aos fundos municipais.

No ano, Mato Grosso do Sul teve 16 novos casos de Leishmaniose visceral. Em novembro, Três Lagoas registrou a terceira morte pela doença neste ano. As vítimas foram um homem de 71 anos, um bebê de um ano de idade e uma mulher de 76.