BENEFÍCIO Sebrae estima que 6,5 mil MEIs de Três Lagoas têm perfil para auxílio emergencial Veja o que é necessário para ter acesso ao benefício

13 ABR 2020 - 15h:00 Por Tatiane Simon

Em Mato Grosso do Sul, aproximadamente 48 mil microempreendedores individuais atendem aos critérios do governo federal e poderão solicitar o auxílio emergencial de R$ 600, que visa assegurar renda durante a pandemia do novo coronavírus. Esse número corresponde a 36% dos 134 mil MEIs em atividade no Estado. Segundo estimativa do Sebrae, em Três Lagoas, a fatia é de 6.590 profissionais. A maioria deles tem direito ao auxilio, mas segundo o órgão, muitos MEIs são também registrados em outras empresas como empregados e, neste caso, perdem o direito ao benefício.

É considerado Microempreendedor Individual (MEI) os empresários que faturam até R$ 81 mil por ano ou até cerca de R$ 7 mil por mês, são considerados um dos segmentos mais afetados pela crise relacionada ao novo coronavírus. Por isso, o governo federal tem anunciado medidas que beneficiam esta categoria empresarial.

Entre as medidas lançadas pelo governo em favor dos microempreendedores individuais, está o auxílio emergencial de R$ 600.

Veja o que é necessário para ter acesso ao benefício:

Auxílio Emergencial:

Benefício financeiro de R$ 600 concedido pelo Governo Federal a informais, MEI, autônomos e desempregados. Para receber o auxílio, além de atender à faixa de renda – de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 522,50) ou de até três salários mínimos por família (R$ 3.135,00) –, o MEI deve ter mais de 18 anos; não ter emprego formal; não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal que não seja o Bolsa Família; e não ter recebido rendimentos tributáveis, em 2018, acima de R$ 28.559,70. Para ter acesso ao dinheiro, o MEI deve se cadastrar em um site ou aplicativo para celular disponibilizado pela Caixa Econômica Federal.