CAPACITAÇÃO Sebrae oferece cursos para controlar dinheiro, formular preço e vender Objetivo é ensinar os principais pontos da gestão de um negócio eficiente

10 JAN 2020 - 08h:15 Por Kelly Martins

O Sebrae de Três Lagoas oferece, no mês de janeiro, cursos de capacitação voltados à área financeira. O objetivo é ensinar os principais pontos da gestão de um negócio eficiente e lucrativo. Serão realizadas oficinas com os temas: “sei formar preço, sei controlar meu dinheiro e sei vender”.

A capacitação ocorrerá entre os dias 21 e 23 de janeiro, a partir das 18h até às 22h, no Sebrae, que fica na rua Zuleide Perez Tabox, no Centro.

De acordo com o Sebrae, no dia 21, o ciclo começa com a oficina “Sei Formar Preço”, que busca mostrar aos empreendedores a maneira adequada de formular preços para o negócio, abordando a importância da formação para o sucesso do empreendimento.

Já no dia 22, ocorrerá a oficina “Sei Controlar Meu Dinheiro”, que busca desenvolver nos participantes competências que passam pela compreensão da forma de utilizar o controle do caixa e reconhecer e efetuar o controle diário de entradas e saídas da empresa.



No último dia, 23, a oficina “Sei Vender” é direcionada ao empreendedor individual (EI). Ela busca contribuir para as vendas, ensinando a adotar o composto de marketing, para que o participante entenda as necessidades do mercado e amplie o crescimento do negócio.



Cada oficina tem o investimento de R$24,00, sendo que as inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela internet.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 570 0800.