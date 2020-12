INFORME PUBLICITÁRIO Sebrae Revolution encerra com palestra sobre Criatividade com Murilo Gun Empreendedor é pioneiro da internet no Brasil e fundador da Keep Learn School, que promove cursos on-line sobre criatividade

7 DEZ 2020 - 07h:00 Por Redação

Em um ano atípico de pandemia, a criatividade foi a resposta de muitos empresários para sobreviver à crise. Pensando nisso, o Sebrae/MS realiza no dia 10 de dezembro, às 19h (horário MS), a palestra on-line “Criatividade para solução de problemas”, com o especialista Murilo Gun.

A palestra é gratuita e voltada para empreendedores, líderes e colaboradores de todos os segmentos. Na ocasião, serão abordados os temas “Criatividade na prática”; “Como usar a criatividade para encontrar soluções fora do óbvio para resolver problemas”; “Como desbloquear a criatividade” e Ferramentas que ajudam a desenvolver essa habilidade.”

Murilo Gun é formado em Administração com MBA em Gestão, empreendedor, fundador da Keep Learn School, que promove cursos on-line e ensina a desbloquear o potencial criativo e usar a criatividade para solução de problemas. Teve a ideia de fundar a Keep Learn após ser selecionado entre um grupo de 80 empreendedores para estudar inovação e criatividade na Singularity University, no Vale do Silício nos Estados Unidos.

Ele também foi um dos pioneiros da internet no Brasil, tendo administrado negócios por 10 anos e ganhado dois prêmios IBest como melhor site pessoal. Possui dois livros publicados sobre o tema, ministra palestras sobre criatividade, inovação e empreendedorismo no Brasil e no mundo, tendo participado por cinco vezes do TEDx.

Sebrae Revolution

A palestra fecha a programação do Sebrae Revolution Liderança, que também discutiu os temas Futuro do Trabalho, Felicidade e Produtividade. A programação foi pensada para apresentar aos empreendedores o cenário das relações trabalhistas no pós-pandemia, que acelerou tendências que já estavam em curso no mundo do trabalho.

“Mostramos como liderar nesse contexto, as oportunidades e desafios desse cenário, quais aspectos devemos levar em consideração e quais habilidades devemos desenvolver. É preciso pensar nas pessoas para termos resultados positivos”, afirma a analista-técnica do Sebrae/MS, Natalia Leite.

Inscrições

Para participar do Sebrae Revolution Liderança, os interessados devem se inscrever gratuitamente no site revolution.ms.sebrae.com.br. Um link exclusivo para acompanhar a transmissão do evento será enviado para os inscritos. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.