TRêS LAGOAS Secretaria alerta para que população não dê esmola. Veja reportagem Muitos dos pedintes são usuários de álcool e droga, segundo levantamento da Assistência Social

17 DEZ 2019 - 08h:56 Por Ana Cristina Santos

Nos últimos meses aumentou o número de pedintes nas ruas de Três Lagoas. Situação esta que tem feito a Secretaria de Assistência Social alertar a população para não dar esmola.

Alguns não dão, mais tem muita gente que ajuda as pessoas que ficam nas ruas pedindo dinheiro. É o caso de uma idosa que, diariamente está na avenida Filinto Müller no cruzamento com a avenida Capitão Olyntho Mancini, área central de Três Lagoas, e que consegue arrecadar uma boa quantia em dinheiro, segundo a coordenadora do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua e Abordagem Social, Solange Almeida.

A idosa se arrisca entre os veículos, com o risco, inclusive de ser atropelada. Muitos motoristas já solicitaram que providencias sejam tomadas para evitar que algo aconteça com ela, que há anos ganha a vida assim, pedindo dinheiro.

No entanto, levantamento da secretaria de Assistência Social aponta que ela tem família e casa. Segundo a coordenadora, a secretaria tem o conhecimento de todas essas pessoas que ficam pedindo nas ruas. Por esse motivo, alerta para que as pessoas não deem esmolas, pois muitos pedintes são usuários de droga e álcool.