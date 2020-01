DE GRAÇA Secretaria amplia vagas para as turmas de treino funcional Aulas são ministradas no Poliesportivo, quadra do Jupiá e em escola municipal

31 JAN 2020 - 14h:30 Por Tatiane Simon

Aulas são ministradas no Poliesportivo, quadra do Jupiá e em escola municipal - Divulgação Alinhando saúde, bem estar físico e esporte, a Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) anunciou que irá ampliar o número de vagas para os treinos funcionais em Três Lagoas. De acordo com o professor e fisioterapeuta da pasta, André Melo, os benefícios conquistados através dos exercícios estão agradando os alunos que, comentam com outras pessoas causando interesse. Os treinos funcionais são gratuitos e os interessados podem fazer a matrícula em um dos locais onde há as aulas. "Nossas turmas são abertas a todos os públicos, de todas as idades e ambos os sexos. Tenho observado a grande mudança na qualidade de vida dos meus alunos, incluindo algumas mulheres que tinham algumas limitações de mobilidade e hoje, já é algo superado. Diante disso, sentimos a necessidade de ampliar as turmas e beneficiar um público maior", explicou. Assim como os médicos recomendam, o professor André reforça que uma hora diária de atividade física propicia muitas melhorias à saúde, em especial o sistema cardiovascular e respiratório, contribui para perda de peso, aumento da massa muscular, memória e a qualidade de vida. Atualmente, os treinos funcionais são realizados nos seguintes horários e locais: Ginásio Poliesportivo "Professor Eduardo Milanez" – Lagoa Maior Turma 1 (5h30 às 6h30) Turma 2 (6h30 às 7h30), às terças e quintas-feiras (Prof. André e Luiz Henrique) Turma 3 (17h30 às 18h30) às segundas, quartas e sextas-feiras (Prof. Denis e Jô) Turma única (6h às 7h) aos sábados (Prof. André e Luiz Henrique) Escola Municipal Flausina Assunção Marinho Turma única – (17h30 às 18h30) às terças e quintas-feiras (Prof. Denis) Quadra do Jupiá Turma mista laboral e funcional (7h às 10h) às segundas, quartas e sextas-feiras (Prof. Fúlvio) com início dia 07 de fevereiro

