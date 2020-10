ENTREVISTA Secretária conclama alunos para conclusão do ano letivo Ano letivo será concluído de maneira não presencial nas escolas municipais e estaduais

13 OUT 2020 - 17h:00 Por Ana Cristina Santos

O governo do Estado anunciou na semana passada, a prorrogação do período de suspensão das aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino até o dia 18 de dezembro. Com a decisão, o ano letivo será concluído de maneira não presencial, com a sequência das aulas remotas até o final de 2020.

A mesma decisão foi tomada pela Prefeitura de Três Lagoas, depois de reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que resolveu seguir o mesmo posicionamento do governo estadual.

Nesta terça-feira (13), a secretária municipal de Educação, Heliety Antiqueira, participou do Jornal RCN Notícias da TVC e rádio Cultura FM para falar sobre a decisão do município, e na ocasião, conclamou os pais e alunos para que o ano letivo seja concluído com êxito, mesmo diante das dificuldades.

Acompanhe a entrevista