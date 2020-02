DE GRAÇA! Secretaria de Esporte abre inscrições para escolinha de futsal feminino Interessadas devem fazer matrículas no Ginásio Municipal, na Sejuvel

3 FEV 2020 - 14h:00 Por Tatiane Simon

Garotas com idades entre 13 e 16 anos interessadas em fazer aulas de futsal feminino em Três Lagoas podem realizar a matrícula a partir desta segunda-feira (3). As vagas são ofertadas pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

As aulas serão realizadas às segundas e sextas-feiras das 14h às 16h, no Ginásio Municipal de Esportes "Cacilda Acre Rocha e serão ministradas pela Professora Ruth. A matrícula deve ser feita pelos pais ou responsável maior de 18 anos, levando documentos pessoais do aluno e comprovante de endereço.

A Sejuvel funciona no Ginásio Municipal "Cacilda Acre Rocha", de segunda à sexta-feira das 7h às 11h e 13h às 17h.