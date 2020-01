NOVO ENDEREÇO Secretaria de Esportes é transferida para ginásio municipal Ginásio passou por uma reestruturação para abrigar a parte administrativa

23 JAN 2020 - 07h:56 Por Kelly Martins

A Secretaria de Juventude Esporte e Lazer (Sejuvel) foi transferida para o prédio do Ginásio Municipal de Esportes Cacilda Acre Rocha, na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas. O órgão ficava na avenida Aldair Rosa de Oliveira, na circular da Lagoa Maior, e todos os serviços já estão sendo realizados no novo local.

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e, das 13h às 17h. De acordo com o secretário da pasta, Juscelino de Carvalho, o ginásio passou por uma reestruturação para abrigar a parte administrativa da secretaria.

O prédio da Sejuvel deve ser demolido por estar em péssimas condições. Além disso, o Ministério Público Estadual recomendou a retirada das construções no entorno da lagoa. No local da Sejuvel, esta prevista a revitalização da área.