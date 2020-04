COVID-19 Secretária diz que Três Lagoas pode ter mais pessoas com coronavírus Primeiro paciente com a Covid-19 não tem histórico de viagem e nem contato com pessoas de outras localidades

1 ABR 2020 - 09h:18 Por Ana Cristina Santos

Prefeito e secretária de Saúde reuniram a imprensa para falar do primeiro caso confirmado de coronavírus em Três Lagoas - Reprodução TVC A Secretária municipal de Saúde, Maria Angelina Zuque, disse na manhã desta quarta-feira (1), em coletiva à imprensa, que mais pessoas em Três Lagoas podem estar com coronavírus em Três Lagoas. Nesta madrugada, o município registrou o primeiro caso de Covid-19, trata-se de um homem de 53 anos que está internado, sem necessidade de intubação e seu quadro é estável. Segundo a secretária, a família do paciente já se encontra sob isolamento domiciliar pelo prazo de 14 dias. Ele explicou que esse paciente não tem histórico de viagem e nem contato com pessoas que vieram de outras localidades, ou seja, ele contraiu o vírus na cidade. Com isso, segundo a secretária, reforça que a transmissão é comunitária, não tem como mais saber de onde veio o vírus. Por esse motivo, a secretária reforçou a importância do isolamento social. Ela explicou que, algumas pessoas são assintomáticas, ou podem apresentar sintomas leves. A secretária explicou que, a Vigilância Epidemiológica investigará os possíveis contatos que o paciente teve para tentar evitar o surgimento de novos casos. Em Três Lagoas até agora, 11 casos foram descartados como negativo, dois seguem sob investigação e um positivo.

