AJUDA Secretaria já entregou 3,8 mil cestas para famílias carentes Desemprego faz aumentar busca por cestas

31 MAI 2020 - 12h:00 Por Ana Cristina Santos

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Três Lagoas entregou 3,8 mil cestas básicas para famílias carentes da cidade. De acordo com a secretária da pasta, Vera Helena Arcioli Pinho, houve um aumento na procura de alimentos nesse período de crise, ocasionada pela pandemia da Covid-19.

Em dois meses, a secretaria já entregou 3,8 mil cestas básicas para famílias já cadastradas nos programas sociais, mas também para outras que entraram em dificuldades nesse momento de crise.

De acordo com a secretária, 2,5 mil cestas foram compradas pela prefeitura com recursos próprios do município. Além dessas, o governo do Estado entregou 1,2 mil e mais 125 foram doações da UFMS e IFMS.