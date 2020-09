TRêS LAGOAS Secretaria recolhe 54 sacos de lixo da 2ª Lagoa Mais um mutirão de limpeza é realizado no entorno da 2ª Lagoa

28 SET 2020 - 16h:30 Por Ana Cristina Santos

Mais um mutirão de limpeza foi realizado no entorno da 2ª Lagoa, pela Secretaria do Meio Ambiente. Mais de 50 sacos de lixo de 100 litros foram retirados do local nesta segunda-feira (28).

Entre os resíduos coletados estavam plásticos em geral e garrafas pets, além de latinhas, bituca de cigarro, sachês de ketchup, maionese e marmitex.

O trabalho teve a participação de 12 pessoas, entre contratados e reeducandos do semiaberto de Três Lagoas, que prestam serviços ao município, coordenado pelo encarregado geral das manutenções das áreas verdes, Francisco Paulo Rios.

Segundo a secretária de Meio Ambiente, Maysa Costa, em razão da estiagem a limpeza periódica com maquinário acontece sempre, principalmente na borda do reservatório da 2ª Lagoa. Já a limpeza de resíduos é realizada ao menos uma vez por mês com mutirões.