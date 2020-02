MEIO AMBIENTE Secretário desabafa contra despejo irregular de lixo Toniel Feranndes se diz indignado com má educação de donos de ranchos

4 FEV 2020 - 13h:06 Por Valdecir Cremon

"Aonde chegaremos? Que cultura desumana! Lixeira "nova" totalmente vazia e lixo depositado no chão." O desabafo é do secretário de meio ambiente de Três Lagoas, Toniel Carlos Fernandes, publicado em uma conta particular de uma rede social, com a fotografia de uma lixeira de metal completamente vazia e sacos de lixo jogados ao lado.

Nos últimos dois meses, a pasta de Toniel instalou dezenas de lixeiras semelhantes na zona rural e no entorno da Lagoa Maior para combater o descarte irregular de lixo.

A imagem, segundo a postagem, é da estrada dos ranchos na região conhecida como Galpão, às margens do rio Sucuriú.