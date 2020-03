REFORÇO Secretário diz que corte de expediente começa nesta segunda Servidores terão expediente reduzido em 50% e parte terá férias coletivas

22 MAR 2020 - 15h:05 Por Valdecir Cremon

O coordenador do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 - doença causada pelo novo coronavírus -, Cassiano Maia, reforçou as medidas que serão adotadas pela Prefeitura de Três Lagoas a partir desta segunda-feira (23). Cassiano Maia, que também é secretário geral do governo, disse que está mantida a decisão de dar férias compulsórias a funcionários de secretárias e de manter o funcionamento por meio período em algumas pastas.

As medidas serão tomadas para aumentar a prevenção e dar continuidade à luta de enfrentamento ao vírus.

Os servidores das secretarias de Assistência Social; Educação e Cultura; Governo e Políticas Públicas; Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; Meio Ambiente e Agronegócio e Esporte, Juventude e Lazer terão férias compulsórias pelos próximos 15 dias a contar desta segunda-feira.

Servidores das secretarias de Administração, Finanças, Saúde, Obras e Gabinete terão a carga horária reduzida à metade, para 20 horas, com expediente das 7h às 11h.

“Não procurem os serviços de atendimento à saúde por sintomas simples. Procure apenas com febre alta acima de 38 graus, tosse e principalmente falta de ar", orientou o secretário.

