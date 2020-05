ENTREVISTA Secretário diz que seria justo ter novo processo, mas o atual será mantido Processo seletivo para a contratação de professores é alvo de polêmica desde o início

7 MAI 2020 - 12h:47 Por Ana Cristina Santos

O secretário municipal de Administração da Prefeitura de Três Lagoas, Gilmar Tabone, participou do jornal RCN Notícias da TVC canal 13.1 e rádio Cultura FM 106.5 para esclarecer alguns pontos do tão polêmico edital para a contratação de professores para a Rede Municipal de Ensino.

A Prefeitura de Três Lagoas foi obrigada a cumprir decisão judicial e teve que reclassificar os candidatos eliminados no processo, realizado no começo do ano para a contratação de 343 servidores. A decisão da Justiça deve-se a ausência ou não de autenticação de histórico escolar e diploma durante o processo de seleção. Em decorrência disso, cerca de 683 candidatos foram inseridos na nova classificação. Esses, não teriam apresentado o histórico escolar, conforme previsto em edital. No entanto, conseguiram na Justiça o direto de entrarem na lista de reclassificação. Com isso, os professores que já tinham sido convocados, foram dispensados e correm o risco de não serem convocados.

O secretário disse que o justo seria a realização de um novo processo, mas que isso não vai acontecer.

Veja a entrevista na integra do secretário sobre o assunto