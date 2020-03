EFEITO COVID-19 Secretário explica mudanças no decreto que restringe funcionamento do comércio Maioria dos estabelecimentos comerciais permanecerá fechada até 6 abril

30 MAR 2020 - 14h:12 Por Ana Cristina Santos

Poucas foram as alterações no decreto municipal que restringiu o funcionamento do comércio de Três Lagoas, desde segunda-feira (23). A maioria dos estabelecimentos comerciais permanecerá fechada até 6 abril.

Na manhã desta segunda-feira (30), os representantes do Comitê de Enfrentamento ao Coronavíus se reuniram para analisar a possibilidade de flexibilização do decreto que restringiu o funcionamento do comércio de Três Lagoas. Poucas foram as alterações no decreto, conforme explicou o presidente do comitê, e secretário Geral da prefeitura, Cassiano Maia.

As únicas alterações que começam a valer a partir de quarta-feira, 1º de abril, são: a autorização para o funcionamento das casas lotéricas, das 8h às 11h, e das 13h às 17h, com medidas de segurança. As agências bancárias permanecem sem funcionar. Também foi autorizada a abertura das clínicas médicas e laboratórios.

Outra mudança no decreto será a ampliação no horário de funcionamento dos supermercados, que antes fechava às 20h, agora poderá ficar aberto até às 21h.

O toque de recolher que proibia a circulação de pessoas nas ruas, das 20h às 5h, foi estendido até às 22h. Quem trabalha como entregador, ou está em deslocamento para ir ou voltar ao trabalho, fica fora dessa proibição.