TRêS LAGOAS Secretário fala sobre novas indústrias que podem se instalar na cidade Empresários procuram município para instalar indústrias em Três Lagoas

27 MAI 2020 - 12h:35 Por Ana Cristina Santos

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Município, José Aparecido de Moraes, participou do Jornal RCN Notícias da TVC-HD 13.1 e rádio Cultura FM 106.5 para falar sobre projetos para a instalação de novas indústrias em Três Lagoas.

Um dos projetos é da empresa Transcofer que pretende investir cerca de R$ 10 milhões na instalação de uma fábrica de telhas metálicas a partir de folhas de aço, no Distrito Industrial de Três Lagoas. A empresa aguarda aprovação da Câmara de Vereadores para iniciar as obras a partir do segundo semestre deste ano, com previsão de gerar 100 empregos diretos.

Outro projeto é da empresa de Fertilizantes Pantaleão Indústria LTDA, de Laranjeiras – SE, que pretende instalar uma filial em Três Lagoas.

A empresa GC Uniformes, que já funciona em Três Lagoas solicitou uma área que a prefeitura tem, onde funciona como incubadora, para ampliar o projeto.

