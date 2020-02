INAUGURAÇÃO Secretário garante hospital funcionando no 1º semestre Governo do Estado tem R$ 35 milhões para comprar equipamentos

8 FEV 2020 - 12h:00 Por Guilherme Filho

O Hospital Regional de Três Lagoas já tem garantidos R$ 35 milhões para a compra de equipamentos e deverá ser inaugurado e em pleno funcionamento ainda no primeiro semestre deste ano. A previsão é do secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende.

Segundo ele, esses recursos já estão reservados e garantidos, mas ainda outras aquisições devem ser feitas antes da inauguração. “É uma das obras mais bonitas e mais importantes do Governo do Estado e estará em pleno funcionamento no final deste semestre”, disse Resende.

Resende estima que o Hospital deverá gerar 400 empregos diretos na área da saúde e em outras atividades de apoio, além de outros 200 empregos indiretos.

“Mas, o mais importante é o benefício que o Hospital vai trazer para toda a comunidade. No início de marco, Resende estará em Três Lagoas para entregar o serviço de hemodinâmica, que vai ampliar a capacidade de atendimento da cidade, especialmente em casos de problemas cardíacos.

DENGUE, O DESAFIO

Segundo o secretário, “o combate à dengue no Estado é, hoje, o maior desafio, pois já são mais de 10 mil casos notificados, e em 41 municípios o quadro já é de alta incidência, caracterizando uma epidemia, com número elevado de mortes. “O Estado e os municípios estão fazendo a sua parte. Mas, sem apoio da população todo esse esforço não dará resultado”, disse ele insistindo na importância das pessoas combaterem os focos mais próximos”. Garantiu ainda que, para o combate à dengue não faltará recursos, seja do Estado ou do Ministério da Saúde.

CORONAVÍRUS

Resende garantiu ainda que as providências para o enfrentamento de um eventual surto provocado pelo coronavírus estão tomadas, com articulação “em sintonia fina” envolvendo os prefeitos e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. “Não há um risco iminente. Mas estamos preparados”, garantiu o secretário. Eles estiveram juntos quinta-feira (6) para detalhar os planos de contingência, de forma a contemplar medidas de prevenção, vigilância e assistência para lidar com possíveis casos do novo coronavírus.