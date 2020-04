TRêS LAGOAS Secretário inaugura leitos e acompanha serviço do drive-thru Geraldo Resende participou da entrega de 10 leitos de UTI e respiradores no Auxiliadora

28 ABR 2020 - 19h:45 Por Ana Cristina Santos

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, esteve em Três Lagoas nesta terça-feira (28) para inauguração dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e para participar do primeiro dia de atendimento no drive-thru na cidade.

Depois de Campo Grande e Dourados, agora Três Lagoas também conta com o atendimento no drive-thru. O serviço consiste na realização dos testes para Covid dentro do próprio veículo, com o mínimo de contato, de forma segura, eficiente e rápida.

Em Três Lagoas, os atendimentos serão nas terças e quintas-feiras, por meio de agendamento pelo telefone (67) 3311 6264, com uma média de 20 coletas ao dia. Podemos aumentar com o acréscimo da demanda.

O secretário também realizou a entrega de dez leitos de UTI e respiradores, no Hospital Auxiliadora. “Isso demonstra nosso equilíbrio com os municípios. Esperamos ter a colaboração de todos os sul-mato-grossenses e evitar aglomerações e contatos”, destacou o secretário, ressaltando que a maioria dos leitos para pacientes com a Covid está desocupado no Estado, inclusive, em Três Lagoas.