OBRA Secretário visita o Hospital Regional Obra deve ser entregue em dezembro

7 NOV 2020 - 11h:00 Por Ana Cristina Santos

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, visitou na tarde de ontem, o Hospital Regional, em construção em Três Lagoas. As obras estão mais de 90% executadas, com previsão de entrega no próximo mês, segundo Resende.

Segundo o secretário, o governo do Estado já dispõe de R$ 35 milhões para a compra dos equipamentos que serão necessários para o funcionamento da unidade hospitalar, como aparelhos de ressonância nuclear magnética, centro cirúrgico e mobílias.

As obras do Hospital Regional foram orçadas em R$ 56 milhões, sendo R$ 21 milhões de recursos do BNDS (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)

O hospital será referência no atendimento de média e alta complexidade para os moradores de Três Lagoas, Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Selvíria .