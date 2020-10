INVESTIGAÇÃO Segunda Delegacia e SIG prendem dois e apreendem R$30mil As prisões são consequências da investigação SHitenno

6 OUT 2020 - 14h:36 Por Alfredo Neto

A Segunda Delegacia de Polícia Cívil chefiada pelo delegado Marcílio Leitte e o SIG (Setor de Investigações Gerais) comandada pelo delegado títular Ailton de Freitas da Polícia Civil apreenderam jóias, dinheiro em espécie e cumpriu dois mandados de prisão nesta terça-feira (6) em Três Lagoas.

Em nota, foi informado pela Polícia Civil que nesta terça-feira a Segunda Delegacia e o SIG cumpriram mandados de busca, apreensões e de prisão de duas pessoas, por ligação com o tráfico de cocaína. A operação conjunto entre as delegacias foi desencadeada após coleta de provas oriundas da Operação Shintenno (o nome é uma referência aos quatro guardiões do budismo, e faz uma referência aos agentes penitenciários presos a meses atrás após serem flagrados tentado entrar com entorpecentes para dentro do presídio de Três Lagoas.)

As pessoas presas hoje não são agentes públicos lotados na área da segurança penitenciária, segundo informações os mesmos teriam ligações com os agentes penitenciários investigados e durante os cumprimentos de mandados, foram localizados R$30 mil reais em dinheiro, uma corrente de ouro e celulares, após os policiais cumprirem os mandados de buscas e apreensões, foi dado voz de prisão à dupla por ligação com o tráfico de drogas, os dois foram levados para a sede do SIG onde prestaram depoimento e em seguida foram submetidos ao exame de corpo de delito para serem levados para uma das celas do PSM (Presídio de Segurança Média) de Três Lagoas.