METEOROLOGIA Segunda ensolarada da início a mais uma semana Máxima pode registrar 38°C

23 NOV 2020 - 08h:58 Por Carol Beghelini

Nesta segunda-feira (23), o dia amanhece ensolarado com pouca probabilidade de chuva e previsão para altas temperaturas, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

A temperatura mínima é de 22°C, e a máxima pode registrar 38°C. A umidade relativa do ar está entre 20% e 51%.

Ainda de acordo com o INMET, a previsão é que as temperaturas permaneçam altas ao decorrer da semana, mantendo em alerta os cuidados com a baixa umidade relativa do ar.