R$ 600 Segunda parcela do auxílio emergencial começa a ser paga dia 18 Presidente sancionou projeto de lei que amplia benefício para mães menores de 18 anos

15 MAI 2020 - 08h:40 Por Kelly Martins

Nesta sexta-feira (15) foi publicado no Diário Oficial da União o calendário do pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial de R$ 600. O cronograma começa a partir de segunda-feira (18) e segue até 13 de junho, conforme a Caixa Econômica Federal.

De acordo com a Caixa, ao todo são 50 milhões de pessoas inscritas no programa, criado para garantir uma renda básica emergencial durante três meses, para o enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. O benefício é pago para trabalhadores informais e pessoas de baixa renda, inscritos do cadastro social do governo e no Bolsa Família. Porém, o calendário da terceira parcela prevista para maio, continua sem definição.

Contas digitais

Ainda segundo a Caixa, o banco vai oferecer, de graça, uma conta digital para todos os beneficiários do auxílio emergencial. Até então, o banco só havia aberto contas digitais para pessoas cadastradas que não tinham conta bancária informada.

Mudanças

Também foi sancionada, nesta sexta, a lei que amplia o grupo de pessoas aptas a receber o auxílio emergencial. Agora, o benefício poderá ser pago a menores de 18 anos que forem mães. No entanto, foi vetada a possibilidade de homens solteiros chefes de família de receberem em dobro o benefício emergencial, como ocorre com as mães chefes de família. Pela lei, prevalece o auxílio emergencial de R$ 1.200 apenas para as mulheres. (Com informações da Agência Brasil).