CLIMA Segunda será parcialmente nublada e temperatura máxima pode chegar aos 33°C Mesmo com temperaturas mais baixas, é importante se manter hidratado

19 OUT 2020 - 08h:00 Por Caroline Vicente

Diferente da última semana, esta segunda-feira (19), poderá registrar temperatura mais baixa em Três Lagoas. A máxima pode chegar aos 33°C, sendo 10°C a menos do que nos últimos dias quando os termômetros registraram 44°C.

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, a mínima é de 25°C. A umidade relativa do ar pode variar entre 27% e 57%. E há 80% de probabilidade de chuva em áreas isoladas do município.

Mesmo diante de temperaturas mais baixas, é importante ressaltar a importância de ingerir bastante líquido e se manter hidratado. Consumir alimentos leves e ter cuidado redobrado com crianças e idosos. E ainda assim, não esquecer do protetor solar.