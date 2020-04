TRêS LAGOAS Seguro-desemprego lidera atendimento na Casa do Trabalhador Nesta segunda-feira atendimento foi exclusivo para entrada no seguro

13 ABR 2020 - 13h:51 Por Ana Cristina Santos

Depois de 15 dias fechada, a Casa do Trabalhador de Três Lagoas voltou a com o seu expediente nesta segunda-feira (13). No entanto, o atendimento foi reduzido das 7h às 12 devido ao quadro de servidores ter sido reduzido nesse período de pandemia de Coronavírus.

A Casa do Trabalhador vai atender mediante distribuição de senha pela manhã. Serão 100 senhas por dia para evitar aglomeração.

No primeiro dia depois de reabertura do órgão, o atendimento foi exclusivamente para entrada no seguro desemprego.

De acordo com o diretor da agência, Jurandir da Cunha Viana, os trabalhadores também podem solicitar o seguro pela internet, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital , na aba benefícios, ou pelo site www.gov.br.

O diretor destacou que as vagas de emprego continuarão sendo disponibilizadas pela Casa do Trabalhador, mas em razão da quantidade de pessoas que foram demitidas e diante do atual cenário econômico, a maior parte do atendimento acaba sendo relativa ao seguro- desemprego.