MÃOS NA PAREDE Seis foragidos foram recapturados pela Polícia Militar em Três Lagoas Para à PM aumento das abordagens tem sortido efeitos no combate da criminalidade

22 OUT 2020 - 15h:40 Por Alfredo Neto

A Polícia Militar divulgou nota nesta quinta-feira (22), para divulgar o número de seis prisões ocorridas por força de mandados judiciais de prisões, as prisões expressão o resultado do número maior das abordagens para averiguação, escreveu o Sargento R. Gomes, responsável pela comunicação do 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas).

Um dos mandados de prisão cumpridos, aconteceu nesta quarta-feira (21), por volta das 17h15, policiais militares realizavam rondas pela Rua Abílio Siqueira Campos (antiga Rua Quixeramobim) no bairro Carandá quando fizeram à abordagem de dois homens para averiguação de rotina, em checagem junto ao BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão) verificou a existência de uma ordem de prisão contra um dos suspeitos, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Três Lagoas-MS. Após ser confirmado no sistema o mandado de prisão, os militares deram voz de prisão ao homem que foi levado para à Terceira Delegacia de Polícia Civil.

Ainda na nota enviada para à imprensa, o Comando do 2ºBPM ressalta que seis mandados de prisões foram cumpridos, por policiais militares durante abordagens de rotina e checagem de documentos. A assessoria de comunicação da PM, em Três Lagoas informa que as prisões aconteceram nos bairros Vila Nova, Vila Alegre, bairro Jardim Carandá, Jardim Guaporé, bairro Jardim Alvorada, Conjunto Habitacional Novo Oeste e Orestinho.

O sargento R. Gomes, frisou da importância da colaboração da sociedade no trabalho da PM, denunciando de forma anônima no telefone 190, autores de crimes e foragidos da justiça, para que os números de furtos, roubos, assaltos e crimes contra a vida continuem caindo evitando que pessoas de bem se tronem vítimas de crimes.