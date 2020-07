AJUDA Selena Gomez cria fundo milionário para serviços de saúde mental Objetivo é alcançar incialmente a marca de US$ 1 milhão

23 JUL 2020 - 07h:46 Por Redação

A empresa de maquiagem de Selena Gomez, Rare Beauty, lançou nesta quarta-feira (22) um fundo destinado a serviços de saúde mental para comunidades em situação de vulnerabilidade. A data também marca o aniversário de 28 anos da artista.

O objetivo, de acordo com a Billboard, é alcançar incialmente a marca de US$ 1 milhão. Ao longo dos próximos 10 anos, 1% das vendas anuais dos produtos, bem como fundos levantados por meio de doações de parceiros, devem fazer com que a meta seja multiplicada, chegando a atingir a marca de US$ 100 milhões.

Após atingir a marca, esta deverá se tornar uma das maiores entidades apoiadoras a nível internacional de causas ligadas à saúde mental. “Estou muito agradecido por estar cercado por uma equipe que ajudou a tornar o Rare Impact Fund uma realidade”, disse Gomez, em comunicado à imprensa.

Em “Rare”, álbum mais recente da cantora, Selena também abordou questões ligadas à causa. O disco, lançado em janeiro deste ano, está disponível nas plataformas digitais. (Com informações do Papel POP)